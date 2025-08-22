Игорь Брынцалов посетил форум работников воспитания и молодежной политики

В День государственного флага на территории учебно-методического центра «Авангард» прошел форум работников воспитания и молодежной политики Московской области «Воспитание гражданина и патриота – фундамент национальной безопасности России». Мероприятие посетило свыше тысячи человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Наряду с приглашенными почетными гостями в работе площадки принял участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание – спикеры форума представили свои выступления на заявленную тему. Всего прозвучало порядка десяти докладов. С одним из них на тему «Спорт — путь к воспитанию сильного духа и любви к Родине» выступил Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Сенатор Российской Федерации Александр Карелин.

Завершился форум педагогов символичным событием – развертыванием Флага Российской Федерации. Традицию 22 августа поддерживают все регионы страны.

«Воспитание гражданина – действительно фундамент национальной безопасности. Он строится благодаря вашим усилиям, коллеги. Самое главное, чтобы наша молодежь понимала наши ценности, традиции, уважала друг друга и помнила свою историю. Флаг является венцом того, что происходило в истории нашего государства, символом завоевания наших предков, борьбы за независимость и строительства нашей большой многонациональной России. Поздравляю всех присутствующих с государственным праздником, желаю всем успехов в новом учебном году и, конечно, очень цельно и качественно воспитывать нашу молодежь по тем принципам, которые завещали нам наши отцы и деды»,- сказал Брынцалов.

В заключительной части форума гости мероприятия могли угоститься блюдами полевой кухни, а также принять участие в экскурсиях по территории УМЦ «Авангард».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.