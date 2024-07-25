Проверен ход благоустройства нового сквера в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров ознакомились с ходом работ по благоустройству сквера на улице Маршала Батицкого в микрорайоне Заря, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Благоустройство сквера общей площадью 1,2 гектара началось 23 мая 2024 года. Старт работ приурочили к 62-й годовщине образования бывшего военного городка Заря.

«В микрорайоне живет много легендарных людей, настоящих патриотов — ветеранов Войск противовоздушной обороны. По их просьбе установим монумент в виде истребителя МиГ-23. Его уже передали из 1-й Армии ПВО-ПРО. Также ветераны попросили сделать площадку для проведения патриотических мероприятий — ее также предусмотрели. Проект сквера был разработан еще в начале 2020 года, его благоустройство обсуждалось вместе с ветеранами и жителями, — сказал Игорь Брынцалов.

В сквере выполнен демонтаж, спилены сухостойные деревья, частично закончено устройство пешеходных дорожек и освещения. В благоустройстве территории задействовано 15 рабочих и пять единиц техники. Согласно проекту работы выполнены больше чем на 50%.

«Мы закончили установку системы видеонаблюдения. Теперь приступим к асфальтированию дорожек, установке малых архитектурных форм и укладке плитки. По освещению основные конструкции установлены, светильники уже у нас в наличии. Идём строго по графику», — отметил представитель подрядной организации Григорий Саркисян.

Территорию сквера выбрали для благоустройства по многочисленным обращениям жителей микрорайона Заря, а также военнослужащих Войск ПВО. Всего в 2024 году в Балашихе планируют благоустроить семь общественных пространств.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.