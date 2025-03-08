Игорь Брынцалов и Сергей Юров поздравили Анастасию Потапову с 8 марта в Балашихе

Председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов и глава Балашихи, секретарь местного отделения партии Сергей Юров поздравили с 8 марта Анастасию Потапову. Они навестили вдову участника СВО на дому накануне праздника и передали ей и детям цветы и подарки, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В конце осени 2024 года семья Потаповых поселилась в частном доме. За чаепитием Игорь Брынцалов и Сергей Юров обсудили с Анастасией новоселье и обещали оказать содействие в благоустройстве придомового участка.

В семье многодетной мамы Анастасии Потаповой воспитываются три дочери. Старшая Ангелина ходит в художественную школу. У семилетней Евы, наоборот, спортивные задатки. Она четыре года занимается художественной гимнастикой, уже имеет юношеский разряд и мечтает стать олимпийской чемпионкой. Сама Анастасия около 10 лет работает кинологом. Дома у неё есть три собаки редких пород.

«Это увлечение собаками, переросшее в работу, профессию. Я получила образование и успешно тружусь, имею много хороших отзывов и довольных клиентов. Ангелина любит рисовать. Я думаю, что, как и в моём случае, её любимое занятие в будущем перерастёт в нечто большее. А младшая двухлетняя София скоро пойдёт в детский сад. Благодарю администрацию Балашихи за большую поддержку, которая оказывается членам семей участников СВО. Если требуется какая-та помощь, можно позвонить, попросить, и все будет сделано в кратчайшие сроки», — поделилась Анастасия Потапова.

Старший лейтенант Александр Потапов служил в 604-м центре специального назначения «Витязь» ОДОН. 30 августа 2022 года в Изюме при обстреле со стороны вооруженных формирований Украины он закрыл собой двух мирных жителей. Посмертно удостоен звания Героя России и награждён медалью «За отвагу». У Александра остались три дочери, одна из которых родилась после гибели отца.

На годовщину гибели Потапова в 2023 году на доме, в котором жила семья, открыли мурал. А на День города, 14 сентября 2024 года во Владимирском парке Балашихи торжественно открыли Бронзовый бюст Героя России. Кроме того, одна из улиц в микрорайоне Дзержинского носит имя Александра Потапова.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.