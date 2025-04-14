Игорь Брынцалов: «Единая Россия» победила на выборах депутатов муниципального совета Люберец

По итогам двух дней голосования в Люберцах, прошедшего 12 и 13 апреля, партия «Единая Россия» получает 24 из 32 мандатов в муниципальном совете городского округа. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Люберец за поддержку и неравнодушие в судьбе своего округа. Он также добавил, что после победы партийцам предстоит много работы.

«Каждый из кандидатов предоставил в ходе своих избирательных кампаний четкий план действий по улучшению жизни и комфорта граждан. Убежден, этого курса актив будет придерживаться и дальше», — сообщил Брынцалов.

На 32 мандата претендовали 73 кандидата. Среди кандидатов-единороссов представители малого и среднего бизнеса, работники образования, науки и культуры, врачи, сотрудники сферы ЖКХ. Из 24 человек, одержавших победу - 13 ранее избирались в муниципальные органы власти.

Секретарь регионального отделения партии рассказал, что среди тех, кто одержал победу — участник СВО.

«Артем Данилов — военнослужащий СВО, выдвинутый от партии „Единая Россия“. Он отправился в зону специальной военной операции в январе 2023 года, служит по контракту. В вооруженных силах он с 2015 года, 2 года назад получил медаль за „Доблесть и отвагу“. Уверен, что Артем Данилов, доказавший делом свою любовь к Родине, будет достойно представлять интересы избирателей. А областное отделение и местный исполком будут продолжать всю необходимую технологическую и методологическую помощь по всем вопросам», — заявил Игорь Брынцалов.

Подводя итоги, Брынцалов отметил, что во время проведения 2-х дневных муниципальных выборов нарушений и провокаций допущено не было. Жалоб в ТИК не поступило.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.