Игорь Брынцалов: 12 июня мы чествуем наше Отечество

День России отзывается в сердцах граждан гордостью за прекрасную и горячо любимую страну, сообщил спикер Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов.

«Мы восхищаемся ее бескрайними просторами и вспоминаем ее богатую историю. Сила и слава нашего государства — в людях, которые в нём жили, живут и будут жить», — сказал Брынцалов.

Россия — это наши предки, которые защитили ее в самых тяжелых испытаниях.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы с особым трепетом вспоминаем наших дедов и прадедов, которые победили фашизм и подарили нам право на жизнь», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

По его словам, еще Россия — это родители, которые передали в наследство веру в добро и справедливость. Это также воины, ученые, рабочие, врачи, учителя — каждый, кто сегодня своим трудом прославляет страну.

«И это наши дети и внуки, которым мы завещаем жить на родной земле достойно, любить и беречь ее», — добавил Брынцалов.

Пусть культура, глубокие традиции и единство многонационального народа страны всегда служат для нее неиссякаемым потенциалом, заявил он.

12 июня отмечается главный государственный праздник — День России. Этот день призван подчеркнуть богатство истории и культуры страны, достижения всех регионов и многонационального народа РФ.

Для россиян важны справедливость, взаимопомощь и уважение, единство народов России. Жители страны хранят историческую память, чтят традиции и строят будущее, опираясь на мудрость поколений.