Иеромонах раскрыл православный взгляд на интимные отношения в браке
Иеромонах Макарий (Иваново-Вознесенская епархия) в интервью изданию «Абзац» раскрыл православное понимание супружеской близости, назвав ее «богоугодным деланием».
«Брачный союз имеет райское происхождение — сам Господь установил его в Эдеме, — пояснил священнослужитель. — Все доброе в браке, включая интимные отношения, ведет человека к состоянию райского блаженства. Когда супруги соединяются в любви, они восстанавливают утраченную после грехопадения целостность».
Особое внимание клирик уделил проблеме уклонения от супружеских обязанностей/
«Если один из супругов в достаточной мере не исполняет свой долг, это требует пастырского вмешательства и вразумления», — отметил он
Богословы отмечают, что такая трактовка соответствует учению святых отцов о браке как «малой Церкви», где физическая близость становится выражением духовного единства.