Иеромонах раскрыл православный взгляд на интимные отношения в браке

«Брачный союз имеет райское происхождение — сам Господь установил его в Эдеме, — пояснил священнослужитель. — Все доброе в браке, включая интимные отношения, ведет человека к состоянию райского блаженства. Когда супруги соединяются в любви, они восстанавливают утраченную после грехопадения целостность».

Особое внимание клирик уделил проблеме уклонения от супружеских обязанностей/

«Если один из супругов в достаточной мере не исполняет свой долг, это требует пастырского вмешательства и вразумления», — отметил он

Богословы отмечают, что такая трактовка соответствует учению святых отцов о браке как «малой Церкви», где физическая близость становится выражением духовного единства.