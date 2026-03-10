Иеромонах Макарий сообщил о запрете венчаний до 19 апреля

Названа причина, почему венчать в храмах не будут еще месяц

Венчания в православных храмах не будут совершаться до 19 апреля 2026 года — Фоминой недели. Об этом сообщил иеромонах Макарий (Маркиш), сообщает «Царьград» .

Иеромонах Макарий, представляющий Иваново-Вознесенскую епархию, пояснил, что церковный брак не совершается до воскресенья после Пасхи. В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля, а Фомина неделя, или Антипасха, приходится на 19 апреля.

Священнослужитель отметил, что в особых ситуациях — например, при срочной командировке, службе или отъезде «на линию огня» — откладывать создание семьи не стоит. В таких случаях он рекомендовал сначала зарегистрировать брак в ЗАГСе, а венчание провести позже, когда это станет возможным.

Фомина неделя завершает Светлую седмицу и связана с евангельским рассказом о явлении Христа апостолу Фоме, усомнившемуся в Воскресении.

Кроме того, венчания не совершаются в период Великого поста. В 2026 году он продлится с 23 февраля по 11 апреля. В это время в храмах читают покаянные молитвы, литургии проходят реже, а духовенство использует темные облачения. Верующим традиционно рекомендуют воздерживаться от пищи животного происхождения и ограничивать употребление алкоголя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.