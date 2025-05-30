Иерей Лукьянов: аборт — это страшное зло для церкви

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в ходе пресс-конференции, посвященной Дню защиты детей, сказал, что РПЦ не приемлет аборты.

Лукьянов отметил, что позиция церкви по вопросу абортов определена в основах социальной концепции Русской православной церкви, а также в документе о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия.

«Она состоит в том, что человеческая жизнь зарождается раньше, чем человек появляется на свет божий. Отсюда и отношение церкви к абортам как к страшному злу. С момента зачатия ребенок называется человеком и имеет право на защиту своего здоровья, своей жизни», — сказал Лукьянов.

Он отметил, что проблематика абортов имеет далеко идущие последствия, выходящие за рамки медицины. Лукьянов считает, что они также затрагивают демографическую безопасность страны.