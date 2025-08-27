сегодня в 18:35

Идет регистрация на форум исторического наследия, который пройдет в Краснодаре в октябре

С 23 по 26 октября в городе Краснодар пройдет форум исторического наследия. Он направлен на сохранение памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Подать заявку можно во ФГАИС «Молодежь России» по ссылке с 20 августа по 30 сентября 2025 года.

Участниками форума исторического наследия станут 200 человек в возрасте от 18 до 35 лет: студенты, молодые исследователи, работники образовательных организаций, занимающиеся реализацией молодежной политики в сфере патриотического воспитания, лидеры и представители общественных объединений и проектов в сфере патриотического воспитания и сотрудники органов государственной и муниципальной власти, обладающие компетенциями в сфере патриотического воспитания молодежи.

Ключевой целью форума исторического наследия является расширение поискового сообщества и существующих практик освещения исторических событий. Участники займутся поиском новых форматов для вовлечения и интеграции молодежи в деятельность студенческих поисковых отрядов.

Участников ждет:

работа с историческими находками и их археографическое описание;

оформление выставки с помощью исторических находок;

создание мультимедийной выставки о защитниках Отечества;

создание методических разработок по проведению мероприятия, направленного на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание;

творческая постановка, посвященная событиям Великой Отечественной войны.

Организатором форума исторического наследия выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» Федерального агентства по делам молодежи при поддержке муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр патриотического воспитания молодежи» и Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».