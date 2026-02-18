Идет регистрация на «ЭтноЛаб: акселерация успеха» является продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают»

сегодня в 18:14

Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» является продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают», в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников и экспертов Ресурсного центра в сфере национальных отношений и Факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщает пресс-служба организаторов.

Участие в новом проекте позволит систематизировать практический опыт проектной деятельности, сформировать инициативы «под ключ» для подачи на грантовые конкурсы и эффективной реализации проектов, развить личностный потенциал и выстроить свое позиционирование как лидера этнокультурного сектора.

Целью проекта является укрепление потенциала этнокультурного сектора через проведение акселерационной программы профессионального и личностного роста молодых специалистов.

Для участия в проекте необходимо до 10 марта 2026 г. заполнить анкету.

Более подробная информация об условиях участия в проекте доступна на странице проект на сайте Ресурсного центр а.