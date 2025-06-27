Идет прием заявок на профессиональную премию «Сварог»

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Ассоциация участников рынка светопрозрачных ограждающих конструкций «Национальный Оконный Союз » (НОкС) и АО «Загорское монтажное управление» (ЗМУ) в целях стратегического развития кадрового потенциала РФ, популяризации и повышения престижа рабочих профессий, объединили свои возможности и организовали направленную на повышение престижа рабочих профессий и развитие кадрового потенциала отрасли светопрозрачных конструкций Всероссийскую премию «Сварог», сообщает пресс-служба Ассоциации участников рынка светопрозрачных ограждающих конструкций «Национальный оконный союз».

Суть и цель проекта: повышение престижа рабочих профессий в индустрии; подготовка квалифицированных кадров — это составная часть по обеспечению технологического суверенитета страны; повышение профессионального мастерства и стандартов качества; формирование сообщества профессионалов отрасли; привлечение внимания общественности к значимости профессионализма

в отрасли.

Премия «Сварог» проводится ежегодно с 2024 года. Организаторами выступают компании частного сектора, заинтересованные в развитии компетенций и профессионального уровня отраслевых специалистов.

Ключевая задача Всероссийской премии профессионального мастерства «Сварог» — повышение престижа рабочих профессий (в том числе — среди молодежи), передача лучшего опыта и лучших практик подготовки кадров.

Премия имеет статус федеральной, по итогам выбираются победители в пяти номинациях: «Популяризатор профессии», «Алюминиевые дверные блоки», «Просто окно», «Крупногабарит и порталы» и «Мастер-наставник». Участие возможно как индивидуально, так и в составе рабочих бригад. Победителей определяет экспертное жюри, в состав которого входят профессионалы строительной отрасли и представители органов власти.

Общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей. Церемония награждения состоится 28 ноября 2025 года.