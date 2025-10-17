Идет прием заявок на конкурс «Лучший работодатель в сфере занятости ветеранов боев»

С 13 октября идет прием заявок на участие в конкурсе «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых дейтсвий», учрежденном Мособлдумой. Его цель — выявить лучшие практики трудоустройства участников СВО и простимулировать работодателей создавать комфортные условия для таких категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Участниками конкурса могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, включая филиалы и представительства компаний. Исключения — организации в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства, а также работодатели с задолженностью по зарплате.

Жюри учтет численность ветеранов, уровень их зарплат, льготы, обучение, адаптацию в коллективе и взаимодействие с профсоюзами и органами службы занятости. Итоги конкурса будут подведены до 25 ноября, а церемония награждения состоится не позднее 15 декабря.

Для участия необходимо прислать заполненную анкету на электронный адрес: zdravmod@yandex.ru. Приветствуются также дополнительные материалы, которые позволят оценить условия, созданные для ветеранов: фото, видео, документы, презентации до 15 слайдов или видеоролики от 2 до 10 минут.

Прием заявок идет до 27 октября. Подробнее прочитать о конкурсе и скачать бланк анкеты участника можно на сайте Мособлдумы: https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news?news_id=8583d176-5263-4481-8122-c422f5f73048.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.