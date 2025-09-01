Идет прием заявок на конкурс инноваций в растениеводстве «Свежие идеи 2025»

Продолжается регистрация участников на студенческий конкурс инноваций в области растениеводства «Свежие идеи 2025», организуемый для студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных образовательных и научных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Основная цель конкурса — выявить и поддержать наиболее перспективные и практичные идеи в сфере растениеводства, способные внести значительный вклад в развитие аграрной отрасли страны.

Для участия в конкурсе команды студентов от двух человек должны подать анкеты на официальном сайте www.gfmexpo.com до 15 сентября. После успешного прохождения модерационной проверки организаторы пригласят участников к заочному этапу — отправке презентаций своих проектов директории выставки GFM. Лучшие команды в этом этапе смогут представить свои разработки в формате онлайн-защиты, которая пройдет с 6 по 17 октября. Финальный этап предусматривает защиту перед жюри на выставке GFM в Москве, где наиболее перспективные идеи получат возможность реализации.

Проекты участников должны быть инновационными и практически реализуемыми, относящимися к сфере растениеводства как в условиях открытого, так и закрытого грунта. Среди прошлых участников были проекты, связанные с созданием биопестицидов и органических инсектицидов, разработка новых методов борьбы с вредителями и болезнями растений с помощью биологических веществ. Также особо выделялись идеи умных систем полива, которые способны адаптироваться к погодным условиям и потребностям растений с помощью сенсоров и автоматизированных алгоритмов управления.

Победители конкурса «Свежие идеи 2025» смогут получить денежное вознаграждение, предложения о трудоустройстве в ведущих компаниях сферы растениеводства и, что наиболее важно, возможность реализовать свои проекты на базе реальных предприятий, тем самым способствуя развитию инновационного сельского хозяйства в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.