Идет голосование на довыборах в депутаты 13-го избирательного округа в Подольске

На избирательные участки 13-го избирательного округа в Подольске приходят семьями. Голос каждого человека имеет важное значение и повлияет на будущее городского округа Подольск.

«Мы должны быть уверены в человеке, который принимает участие в жизни нашего города, улицы или дома. Отдавая свой голос, я хочу быть уверен, что кандидат действительно сможет решить возможные проблемы с благоустройством или социальной сферой», — сказал участник голосования.

Найти свой избирательный участок можно по ссылке.

Голосование на избирательных участках будет проводиться с 8:00 до 20:00. Также 6 и 7 сентября для избирателей, которые проживают в населëнных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования, и транспортное сообщение с которыми затруднено, будут организованы выездные пункты. Время работы выездных пунктов отличается от графика работы основных участков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.