Идея опасная: эксперт оценил предложения по онлайн-продаже алкоголя

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин заявил, что эксперимент по онлайн-продаже российских вин, который должен стартовать в 2026 году, несет множество рисков: может распространиться контрафакт, появятся проблемы у офлайн сетевых магазинов.

«На самом деле онлайн-продажа алкоголя уже давно идет нелегально. Но официальная онлайн-продажа алкоголя — это удар по выручке сетевых магазинов. Они действительно сдерживают рост путем продажи высоко маржинальных продуктов, таких как алкоголь и бакалея», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Специалист обратил внимание, что в ряде регионов РФ ужесточают антиалкогольную политику, вплоть до закрытия торговых точек, реализующих спиртное. Подобная политика ужесточения контроля не приносит желаемых результатов, а лишь ухудшает ситуацию.

Например, в Подмосковье параллельно с ростом численности населения росло и количество магазинов. В результате пилотного проекта через полгода около семи тысяч торговых точек будут вынуждены прекратить работу.

Значительная доля этих магазинов занималась продажей продуктов питания. Это приведет к тому, что в области жители столкнутся не только с проблемой приобретения алкоголя, но и с трудностями в покупке продуктов в магазинах шаговой доступности, заключил Небольсин.