«Идея не новая»: депутат оценил вариант перехода на 12-летнее обучение в школе

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что идею перехода на 12-летнее обучение в федеральном масштабе будет реализовать достаточно сложно, сообщает RT .

«Идея удлинить школьную программу — уже не новая, и пытались так сделать лет 10 назад. Не особо удачно, впрочем. Это огромные денежные затраты… Нашу систему образования много раз пытались „перестроить“, а в итоге часто получалось, что „ломать — не строить“», — сказал парламентарий.

Он также сравнил эту инициативу с заменой фундамента у надежно строящегося здания и в качестве примера привел вопрос о повсеместной пятидневке.

В некоторых ситуациях шестидневная учебная неделя имеет смысл, однако для большинства школ, особенно для младших школьников, дополнительный день отдыха — это шанс для детей хорошо отдохнуть, а для родителей — провести время вместе с детьми. Это простая и эффективная мера.

Россия — очень большая страна, и то, что подходит для гимназии в крупном городе, может оказаться нецелесообразным для маленькой сельской школы.

