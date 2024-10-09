Идеальных семей не бывает: как не довести ссору до развода

Нейропсихолог и врач-психосоматолог Екатерина Тур заявила, что ссоры в семье — это нормальное явление. Конфронтации, по ее словам, даже могут способствовать более открытой коммуникации, но важно не доводить конфликты до драки или развода.

«Когда два незнакомых человека объединяют два жизненных сценария в один, конечно, будут ссоры, и ничего страшного в этом нет — при условии, что внутри ссоры один партнер не обижает другого. А когда ссора является эмоциональным всплеском, ведущим к некой истине, то это, как правило, является лишь инструментом для улучшения коммуникации», — сказала врач в эфире радио Sputnik.

По словам нейропсихолога, после ссоры важно помириться и обсудить причину конфликта, чтобы сделать работу над ошибками.

Однако в иных случаях ссоры уже могут говорить о надломе внутри отношений. Сюда можно отнести стремления обидеть, негативные упоминания родственников, взаимные оскорбления и унижения.