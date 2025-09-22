I want to believe: россияне массово верят в присутствие инопланетян на Земле

Среди россиян провели опрос по теме внеземной жизни. По его данным, 8 из 10 респондентов склонны верить в существование других разумных существ во Вселенной, сообщает Аналитический центр ВЦИОМ.

Кроме того, почти каждый второй опрошенный допускает, что представители других цивилизаций посещают нашу планету и скрываются среди людей. При этом представители старшего поколения чаще допускают «сценарий присутствия среди нас», молодежь относится к нему более скептично.

Возможно, такое отношение носит культурный след: граждане, выросшие в эпоху фантастики 1960–80-х годов, воспринимают гипотезу присутствия инопланетян на Земле как более правдоподобную (фильмы и книги тогда ярко рисовали подобные картинки), а цифровое поколение, воспитанное в научном знании о космосе, смотрит на это более рационально.

Опрос также показал, что при обнаружении разумной жизни на других планетах реакция россиян в целом была бы скорее позитивной. У большинства респондентов эта новость вызвала бы интерес. Но около трети признались, что их также постигло бы и беспокойство: ведь мысль о внеземном разуме и увлекает, и настораживает.

Что касается сценария прибытия инопланетян, то большинство опрошенных россиян скорее ожидали бы от других цивилизаций осторожности и интереса. Они предположили, что гости прежде всего наблюдали бы за жизнью, изучали повседневность и поведение землян.

