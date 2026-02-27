И мужчин, и женщин: многодетный екатеринбуржец делает интимную депиляцию

сегодня в 18:31

41-летний Владислав Бурнашев из Екатеринбурга обучился на массажиста, а потом начал делать интимную восковую депиляцию за деньги. Об этом сообщает E1 .

Бурнашев седьмой год женат на Татьяне. У них дочки 17, 13 лет, а также 11-летний сын от первого брака.

Более 12 месяцев назад мужчина прошел курсы классического массажа. Затем обучился на мастера по восковой депиляции.

Услуги Бурнашев оказывает и мужчинам, и женщинам. С последними екатеринбуржцу работать приятнее.

У Бурнашева спросили, каково ему регулярно видеть полураздетых людей, делать массаж и депиляцию. Мужчина ответил, что не видит в подобном «ничего такого».

Брезгливости от процесса Бурнашев не ощущает, а наслаждается результатом.

«У меня есть какое-то чувство, что хочется сделать человека прекраснее, поухаживать. Мне самому это доставляет удовольствие», — отметил екатеринбуржец.

Бурнашев добавил, что получает удовольствие, когда клиенту нравится результат.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.