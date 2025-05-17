I международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов пройдет в Москве 17 мая

В рамках программы по продвижению отечественной продукции под национальным брендом «Сделано в России», утвержденной по поручению президента России Владимира Путина, а также во исполнение поручений президента РФ по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи нового времени» 17 мая на территории столичного парка «Зарядье» состоится I международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.