I международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов пройдет в Москве 17 мая
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В рамках программы по продвижению отечественной продукции под национальным брендом «Сделано в России», утвержденной по поручению президента России Владимира Путина, а также во исполнение поручений президента РФ по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи нового времени» 17 мая на территории столичного парка «Зарядье» состоится I международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Организаторами ярмарки выступают министерство промышленности и торговли Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), фонд «Росконгресс», агентство стратегических инициатив и правительство г. Москвы.
Трансляция будет доступна с 11:00 (московское время) 17 мая 2025 года по ссылке, доступной в приложении по адресу.