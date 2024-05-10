I класс пожарной опасности прогнозируется в Подмосковье 10–12 мая

В пятницу и ближайшие дни в Подмосковье температура будет плюс 7 — плюс 11 градусов, ночью — от плюс 1 до плюс 5. Ожидается облачная с прояснениями погода, возможны дожди.

Также 9 мая на территории Гослесфонда региона специалисты не выявили ни одного возгорания.

За поджог, который привел к лесному пожару, для нарушителя последует административная и уголовная ответственность. Для физлиц штраф составляет до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.