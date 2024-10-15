Хулиганы на автомобиле напугали жителей Кемерова в «Серебряном бору»

В социальных сетях жители Кемерова рассказали о том, что в «Серебряном бору» появились неизвестные, передвигающиеся на автомобиле, которые пугали отдыхающих горожан, сообщает «Сiбдепо» .

Накануне вечером, согласно информации от автора, у входа в лес, где расположены кормушки для белок и птиц, проехала пара — мужчина с женщиной — на автомобиле по дорожке.

Когда очевидец указал, что на машинах проезд запрещен, водитель начал агрессивно угрожать ему, размахивая удостоверениями и обещая, что отправит его за решетку на 15 суток или закопает здесь. Хулиган заявил, что имеет право ездить на своем автомобиле где угодно.

«Если бы его дама не оттащила, он бы накинулся с кулаками», — добавил возмущенный житель в сообществе «Инцидент Кемерово».

Согласно описанию, группа людей перемещалась на автомобиле темно-зеленого цвета с поврежденной боковой дверью. В комментариях к записи отмечается, что не только водители автомобилей мешают местным жителям наслаждаться отдыхом в бору, но еще и мотоциклисты.

В правоохранительных органах уже в курсе ситуации.

«Будем проводить проверку, нужно установить и опросить всех действующих лиц», — заключили в ведомстве.