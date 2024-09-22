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Художнику Шевелеву может грозить пять лет колонии за реабилитацию нацизма

Художник Павел Шевелев может оказаться в колонии из-за своего поста, в котором он заявил, что СССР якобы начал Вторую мировую войну, сообщает SHOT .

«Ветераны России» попросили следствие проверить пост художника. В нем Шевелев заявил, что СССР якобы начал Вторую мировую войну вместе с Германией, и это вызвало массу возмущения в Сети.

Общественное движение назвало слова художника «вопиющим примером фальсификации истории». Кроме того, «Ветераны России» отметили, что Шевелев своим постом оскорбил память миллионов советских граждан, отдавших жизнь в борьбе с нацистами. Сам художник отказался комментировать ситуацию.

Таким образом, на Шевелева могут завести уголовное дело за реабилитацию нацизма. Ему может грозить до пяти лет колонии.

Ранее Шевелев высказывался против СВО и критиковал россиян в ходе дебатов с Артемием Лебедевым.