«Хрустальный» мост через реку в Кемерове скоро откроется для горожан

В Кемерове горожане очень скоро, по меркам долгостроя, наконец получат возможность пользоваться роскошным «хрустальным» мостом через реку, сообщает Сiбдепо .

Жители, обращавшиеся в соцсетях к городским властям с вопросами о завершении затянувшейся истории в Центральном районе, все-таки получили четкую дату.

Конкретная информация была предоставлена пресс-службой городской администрации в комментариях к публикации в Telegram-канале мэра Дмитрия Анисимова. По данным, полученным от Сибирской генерирующей компании, ввод моста в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года. До этого момента даже примерные временные рамки завершения всех работ не озвучивались.

Этот желтый пешеходный мост с прозрачными элементами был возведен еще в 2022 году как часть перехода для теплосетей. Однако после завершения строительства объект сразу был законсервирован и на протяжении нескольких лет оставался закрытым, что регулярно вызывало недоумение и вопросы со стороны местных жителей.

