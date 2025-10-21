Хранение и уход: как продлить жизнь зонта

Специалист Роскачества Наталья Завьялова заявила, что зонты нужно правильно хранить и ухаживать за ними: тогда этот атрибут осенних дней прослужит дольше.

«Не надо опираться на зонт-трость во время прогулки. Это не настоящая трость. После дождя не надо сушить зонт открытым, да еще и поставленным на бок на полу, зонт может деформироваться. Мокрый зонт нужно сложить, не закрывая на липучку или кнопку, подвесить «вниз головой» (трость можно поставить в специальную подставку) и просушить», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, намеренное высушивание зонта на отопительных приборах или рядом с ними крайне нежелательно, так как может привести к искажению формы ткани и образованию неэстетичных пятен.

В случае постоянного хранения влажного зонта без предварительной просушки, особенно в герметичной упаковке, со временем его механизм может начать функционировать некорректно, затрудняя открытие, а также появится стойкий зловонный запах, предостерегает Наталья Завьялова.

Эксперт Роскачества также отметила необходимость регулярной очистки зонта. Для бережного удаления загрязнений рекомендуется промывать купол теплой водой с использованием мягкого шампуня или просто под струей душа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.