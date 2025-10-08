Храм-герой: настоятель рассказал историю Князь-Владимирского собора

Настоятель Князь-Владимирского собора, иерей Илия Макаров заявил, что это место всегда посещало большое количество людей. Его с полным правом можно назвать храмом-героем, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Даже в самые сложные времена советской антирелигиозной кампании, в годы войны, блокады Ленинграда прихожане собирались в храме. Можно сказать, что это один из главных соборов Петербурга, как с исторической, так и с религиозной точки зрения», — сказал священник.

По его словам, это связано с активной приходской жизнью. Сегодня храм — это не просто место для молитвы, а настоящая семья. Для церковной общины это выражается во взаимной помощи: быть в курсе нужд ближних и по мере сил участвовать в решении их проблем.

Храм объединяет множество людей, образующих активное сообщество, где общение играет ключевую роль. Как и в любой семье, здесь возникают разногласия и различные точки зрения, но важно, что каждое мнение принимается во внимание всеми участниками. Это отображает настоящие, искренние человеческие отношения, построенные на открытом обсуждении и уважении, исключающие злобу и коварство. Необходимо всегда развивать умение слышать и понимать друг друга, подчеркнул настоятель.

