Сокращенная неделя для многодетных сотрудников — это не издержка, а инвестиция с просчитываемой рентабельностью, сообщила РИАМО HR-эксперт Ксения Львова.

По словам эксперта, фундаментальная ошибка — считать потерянные рабочие часы, а не полную стоимость замены специалиста, которая включает затраты на поиск, адаптацию и месяцы сниженной производительности новичка. Лояльность, обеспеченная такой мерой, напрямую снижает эти издержки и сохраняет накопленный в компании опыт, так называемую институциональную память.

«Эффективность не измеряется исключительно временем; сжатые временные рамки для родителя работают как стимулятор предельной концентрации, отсекая непродуктивные процессы. Зачастую тридцать пять сфокусированных часов приносят больший результат, чем сорок расслабленных», — сказала Львова.

Это формирует сильный бренд работодателя и его уникальное ценностное предложение на рынке труда. В борьбе за таланты компания, предлагающая реальную интеграцию работы и жизни, получает доступ к пулу зрелых и ответственных специалистов.

«Это не социальная льгота, а прагматичный инструмент повышения капитализации бизнеса через человеческий актив», — заключила эксперт.

