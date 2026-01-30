HR-эксперт рекомендовала соискателям удалить негатив из соцсетей

HR-директор NC Logistic Ирина Пак сообщила, что работодатели часто изучают профили кандидатов в социальных сетях, а агрессивные комментарии и публикации могут привести к отказу в работе, сообщает Газета.ru .

Работодатели все чаще обращают внимание на поведение кандидатов в социальных сетях при подборе персонала. HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак рассказала, что агрессивные комментарии, публикации с признаками вредных привычек или фотографии в неприемлемых ситуациях могут негативно сказаться на решении о приеме на работу.

Эксперт пояснила, что, несмотря на защиту персональных данных законом, рекрутеры вправе просить ссылки на соцсети, если это не нарушает нормативные и этические стандарты. По словам Пак, некорректное поведение в интернете может стать причиной отказа в собеседовании, даже если формально закон не нарушен.

«Отказ может быть законным, если он связан с несоответствием корпоративной культуре или нарушением стандартов поведения сотрудников», — подчеркнула Пак.

Она рекомендовала соискателям внимательно анализировать публикуемый контент, скрывать или удалять записи, способные вызвать негативную реакцию у работодателя, а также использовать настройки конфиденциальности. Эксперт посоветовала создавать отдельные профили для делового общения, размещать информацию о профессиональных навыках и опыте, а также избегать резких высказываний в адрес бывших работодателей.

«Регулярный аудит цифрового образа помогает поддерживать положительное впечатление о себе в Сети», — отметила Пак.

По мнению эксперта, грамотно оформленные аккаунты могут повысить шансы на успешное трудоустройство и стать дополнительным плюсом при оценке профессиональных качеств кандидата.

