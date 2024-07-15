HR-эксперт рассказала, как поддерживать отношения коллегам на удаленке

Удаленная работа стала значительным трендом последних лет. Пандемия и режим самоизоляции заставили многих работать из дома. При этом коллегам важно поддерживать доверительные отношения. В этом могут помочь неформальные онлайн-встречи, сообщила РИАМО эксперт по управлению человеческими ресурсами, член Ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП), победитель премии People Awards 2024 в номинации «HR-эксперт года» по версии журнала Teens and People Диана Махмутова.

Минусы удаленной работы

Несмотря на многочисленные преимущества удаленного режима, он имеет и свои минусы, такие как потеря личных контактов и ограниченная возможность общения с коллегами лицом к лицу. Одной из важных задач организаций в условиях дистанционной работы является поддержание связей между сотрудниками и создание условий для их эффективного взаимодействия.

По словам эксперта, в современной реальности сотрудникам компаний трудно поддерживать контакт с коллегами из-за удаленного и гибридного режима работы, а иногда и из-за различных часовых поясов. Однако синхронное взаимодействие остается важным для общества, учитывая культурные и коммуникативные традиции. Это необходимо для эмоционального благополучия, снижения чувства изоляции и эффективного достижения рабочих целей.

Как коллегам сохранить доверительные отношения

«Для многих сотрудников важно неформальное общение с коллегами и даже завязывание дружеских отношений. Сократить дистанцию, вызванную удаленным форматом работы, помогут неформальные онлайн-встречи, синхронные кофейные перерывы онлайн и другие аналогичные мероприятия», — рассказала Махмутова.

Чтобы поддерживать эмоциональную близость на расстоянии, важно развивать социальные навыки, адаптироваться к новым условиям, осваивать передовые технологии для общения и удаленной работы. Эмоциональная близость столь же значима для команды, как и способность эффективно работать.

«Ее поддержанию способствуют постоянные контакты через рабочие мессенджеры, соцсети и видеозвонки. Регулярное выделение времени на такие общения является критически важным. Важно также уметь делиться с коллегами своими чувствами, обсуждая трудности, радости и достижения. HR-отдел может инициировать программы по улучшению коммуникативных навыков сотрудников, проведению тренингов и семинаров», — перечислила специалист.

Важные традиции

Для поддержания дружеской атмосферы в коллективе, сотрудники которого находятся на расстоянии, необходимо создавать и поддерживать традиции. Это могут быть синхронные просмотры фильмов с последующим обсуждением или даже онлайн-обеды.

«Планирование и подготовка таких мероприятий играют важную роль. Ожидание встречи, даже виртуальной, создает позитивное настроение. HR-специалисты могут разработать календарь корпоративных мероприятий и поддерживать их регулярное проведение», — посоветовала эксперт.

Совместные договоренности о предстоящих видеовстречах усиливают предвкушение радостного события. Друзьям и коллегам можно и нужно отправлять письма, делать сюрпризы и дарить подарки. Важна не их стоимость, а проявление внимания и участие в жизни друг друга. Можно организовать эти процессы, например, путем создания внутренних платформ для обмена поздравлениями и подарками.