HR-эксперт поделилась самыми популярными профессиями на 2025 год

Популярность профессий на рынке труда остается стабильной по сравнению с предыдущим годом, сообщила РИАМО эксперт Moscow Business School в области HR, член Национального союза кадровиков Ирина Лялина.

Проблема нехватки квалифицированных специалистов затрагивает все отрасли и компании, так как напрямую связана с естественным сокращением численности трудоспособного населения. Ситуацию усугубляет и тот факт, что предпочтения поколения Z относительно профессий заметно расходятся с запросами работодателей. Молодежь все чаще выбирает гибкие форматы занятости, такие как фриланс, работа в режиме «гиг-экономики», гибридные графики и подработка в удобное время.

Среди наиболее популярных направлений у поколения Z — профессии, связанные с анализом данных, маркетингом, разработкой искусственного интеллекта, созданием и визуализацией контента. Особым спросом пользуются творческие специальности, поскольку для молодых сотрудников важны самореализация и креативность в задачах.

К числу традиционно востребованных профессий относятся врачи, инженеры, специалисты по логистике, программисты и тестировщики. Работодатели особенно ценят высококвалифицированных разработчиков, специалистов по кибербезопасности и аналитиков. При этом сохраняется острый дефицит рабочих кадров в строительстве, розничной торговле, сфере доставки, общепита и клининга. Отдельно выделяется высокий спрос на профессионалов рабочих специальностей, включая водителей и авторемонтников.

«Интерес к офисным вакансиям постепенно снижается, что связано с ростом автоматизации и внедрением искусственного интеллекта. Многие рутинные задачи, ранее выполняемые людьми, заменяются цифровыми решениями, а непрофильные функции — такими как бухгалтерия, кадровое делопроизводство, управление юриспруденцией — все чаще передаются на аутсорсинг», — сказала Лялина.

Современные работодатели активно предлагают обучение прямо на рабочем месте, подчеркивая это в вакансиях. В сегодняшних реалиях неквалифицированным может считаться сотрудник, который не повышал навыки последние пять лет, поскольку стремительное развитие технологий существенно изменяет требования к профессиям. Навыки самообучения становятся ключевыми для успешной карьеры.

«Наибольшим спросом пользуются компетенции, которыми пока владеет немногие: базовые знания программирования в качестве дополнения к основной профессии, навыки работы с социальными сетями, искусственным интеллектом, чат-ботами, анализом больших данных. Также ценятся умение работать с современным программным обеспечением и оборудованием, наличие водительских прав нескольких категорий и опыт использования сложных станков», — резюмировала эксперт.