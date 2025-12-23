HR-эксперт объяснила, почему нельзя вести деловую переписку в мессенджере

Работники фирм для деловой переписки нередко используют мессенджеры, а не e-mail. Но это не всегда допускается, рассказала HR-эксперт Ирина Пак.

Рабочие чаты, созданные в мессенджерах, являются стандартной частью жизни россиян. Избавиться от этого невозможно, однако важно держать такой формат взаимодействия под контролем.

Использовать мессенджеры удобно для решения оперативных задач, а также обсуждения организационных моментов. Например, в них можно переписываться о повестке встречи, организации «брейн-штурма» или же неформального взаимодействия с сотрудниками.

«Но когда речь идет о пересылке внутренних документов, постановке задач и согласовании выполненной работы, предпочтительнее использовать почтовый сервис своей компании», — рассказала Пак в эфире радио Sputnik.

Ведение переписки через электронную почту дает возможность сохранить данные. Также это официальный источник для подтверждения тех или иных решений, которые приняли на прошлых встречах.

К тому же в мессенджерах сообщения можно в любой момент удалить. При этом письма, отправленные через e-mail, остаются на сервере компании. Нивелируется риск «не заметить» документ или же отменить его согласование. Также через e-mail легче устанавливать дедлайны и следить за выполнением задач.

