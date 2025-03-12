Хозяйка подмосковного приюта для волка открывает просветительский проект

Хозяйка подмосковного приюта для волка в Шатуре Анастасия Гайдук открывает просветительский проект в других городах, сообщили в пресс-службе округа.

Восемь лет в муниципальном округе Шатура работает первый и единственный в России приют для волков.

«Чертог волка» был открыт в 2017 году. Его основатель Анастасия Гайдук — в прошлом успешная бизнесвумен и владелица студии красоты, чемпионка России по парикмахерскому искусству и призер чемпионатов Европы.

Она получила образование ветеринара. На одной из собачьих передержек в Москве, куда ездила помогать с лечением животных, появился волк. Его привезли и бросили.

«У меня было много полезных контактов. И в тот момент я смогла его пристроить в Ярославский зоопарк, а заодно и привязалась к животному», — рассказывает Анастасия.

Все накопленные средства она вложила в создание дома для волков. Землю под его строительство арендовали на окраине поселка Мишеронский, в 200 км от Москвы. Сейчас в приюте живут 15 волков с разной судьбой: есть звезды кино, актеры передвижного зоопарка и просто звери, которых для чего-то в свое время завели и выбросили за ненадобностью.

Анастасия планирует запустить просветительскую деятельность в Москве, Подмосковье и Екатеринбурге и рассказывать о дикой природе детям и подросткам, чтобы в будущем предотвратить избежать таких грустных историй, когда животные с изломанную судьбой вдруг оказываются никому не нужны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.