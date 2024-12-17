Хозяевам питомцев в Подмосковье напомнили, как правильно их выгуливать

Прогулка должна быть приятна не только владельцу и домашнему питомцу, но и безопасна для всех окружающих. При неправильном выгуле приятное времяпрепровождение может обернуться нанесением ущерба гражданам и их имуществу, а также загрязнением общественных пространств продуктами жизнедеятельности животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

При выгуле четвероногих любимцев необходимо соблюдать ряд простых правил:

Выходя из квартиры, держать собаку любой породы нужно на поводке. Средних и крупных пород (выше 25 см в холке) обязательно на поводке и в наморднике.

Соблюдать чистоту, убирая продукты жизнедеятельности за своими питомцами. На помощь приходят гигиенические пакеты, которые представлены в зоомагазинах в широком ассортименте, среди них есть и биоразлагаемые.

Выгуливать домашних животных в специально отведенных для этого местах или на площадках для выгула.

В общественном месте держать животное необходимо на поводке и в наморднике.

Запрещено выгуливать питомцев на детских и спортивных площадках, территориях школьных и дошкольных учреждений, вузов, колледжей, а также оставлять животное без присмотра на общественных территориях.

Свободный выгул домашних животных может осуществляться на частной территории либо на специально оборудованных площадках с ограждением, не допускающим самостоятельного выхода животного за его пределы.

За нарушение правил выгула статьей 3.1.3 КоАП Московской области предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 2 000 рублей. В случае нанесения вреда здоровью человека в отношении владельца предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ в размере от 10 до 30 тыс. рублей, если отсутствует уголовная ответственность. Наличие или отсутствие уголовной ответственности определяет МВД на основании судебно-медицинской экспертизы, которая устанавливает степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.