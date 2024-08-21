Хозяева смогут чипировать и вакцинировать своих питомцев в парках Подмосковья

С 22 августа министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с министерством благоустройства Московской области запускают акцию. В 14 парках Подмосковья начнут работу мобильные офисы Госветслужбы, где владельцы домашних животных смогут прямо во время прогулки зарегистрировать питомца с внесением данных в единую региональную базу, квалифицированные специалисты установят безопасный для здоровья животного микрочип, при необходимости вакцинируют и расскажут о правилах ухода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Регистрация и чипирование домашних животных — основа их безопасности. В случае, если питомец потерялся, с помощью специального микрочипа и единой базы данных, куда занесена информация о животном и владельце, вернуть его обратно к хозяину можно будет быстрее, а своевременное вакцинирование защитит от нежелательных заболеваний. Кроме того, ставить на учет домашних животных, вне зависимости от их размера и породы, в нашем регионе является обязательным», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Специалисты Госветслужбы уточняют, что процедура чипирования абсолютно безопасная для четвероногих друзей, а сам микрочип достаточно маленький, не доставляет дискомфорта и действует всю жизнь питомца. Более того, с помощью базы данных, куда вносится информация о владельце, в случае потери можно всегда доказать, что это ваш любимец. Сама процедура доступна каждому, оплатить необходимо только сам микрочип, стоимость которого составляет 352,40 рублей, внесение в базу будет абсолютно бесплатным. Если микрочип уже установлен, и владелец хочет зарегистрировать домашнее животное в системе, то плата за это взиматься не будет. Дополнительно можно прямо на месте вакцинировать своего питомца от бешенства российской вакциной «Рабикан», это тоже совершенно бесплатно.

«Наша основная задача — создание комфортной и безопасной городской среды для жителей и гостей нашего региона. Ежегодно мы улучшаем и развиваем инфраструктуру общественных пространств. Так, например, при проектировании новых парковых территорий мы уделяем внимание необходимости установки площадок для выгула собак. Во многие наши парки приходят жители со своими питомцами. В этом году совместно с министерством сельского хозяйства Московской области мы организовали специальные пункты, где каждый желающий сможет вакцинировать или чипировать своего питомца. Благодаря этому вы сможете всегда вернуть своего друга, если он потеряется, и позаботиться о его здоровье прямо во время прогулки», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Уже завтра выездные офисы Госветслужбы будут работать в 2 парках Подмосковья: с 16:00 до 19:00 часов в парке «Городской лес» в Домодедове, с 17:00 до 20:00 часов в ЦПКиО «Парк Мира» в Мытищах.

Актуальный список парков в городских округах, а также часы работы мобильных офисов можно узнать на официальном сайте (в прикрепленном файле).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.