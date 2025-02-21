Хозяев земель в Подмосковье предостерегли от нарушений правил обращения с мусором

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели обследование нескольких земельных участков в Ленинском и Раменском городских округах. Ранее в министерство поступила информация о признаках незаконного размещения отходов, сообщает пресс-служба эковедомства.

В ходе контрольных мероприятий сведения подтвердились. Так, в городе Раменское, на 4 км Донинского шоссе выявлен септик, вблизи которого имеются следа разлива неочищенных сточных вод. Обследованный участок принадлежит физическому лицу. А в Ленинском округе выявлены признаки завоза и размещения отходов на двух земельных участках, правообладательницами которых являются две гражданки — москвичка и местная жительница.

По итогам выездных мероприятий всем троим собственникам земель объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. После беседы с инспекторами эконадзора хозяйки ленинских земель уже приступили к вывозу отходов, который планируют заверить до конца месяца.

Ранее сообщалось, что Минэкологии Московской области организует претензионную работу по факту незаконного размещения отходов в деревне Коробово Ленинского округа, где на трех земельных участках незаконно размещались строительные отходы. Общая сумма ущерба составила почти 2 млн рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.