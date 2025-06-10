Хоценко попросил жителей Омска понять проблемы с интернетом

«Уважаемые омичи! Вижу все ваши сообщения по поводу проблем с мобильной связью. Текущая ситуация касается в первую очередь решения вопросов нашей с вами безопасности, а это самое главное. Прошу отнестись с пониманием», — написал глава региона своем Telegram-канале.

Ранее, в воскресенье, Хоценко связывал неполадки с профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Однако сбои продолжаются с вечера пятницы, вызывая растущее недовольство населения.

Пользователи соцсетей массово жалуются на отсутствие устойчивой связи, что особенно ударило по работе служб такси — водители вынуждены поднимать цены из-за сложностей с приемом заказов. Власти пока не уточняют, сколько продлится режим ограничений и какие конкретно меры безопасности вызвали перебои.