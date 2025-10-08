Хотят быть королевами: в РПЦ считают, что жены толкают мужей на преступления

Протоиерей Михаил Швалагин заявил, что большинство российских мужчин вынуждены искать подработки, чтобы удовлетворить материальные желания своих жен.

Фрагмент проповеди «Упражняйтесь в благочестии» с высказыванием священнослужителя в своем Telegram-канале опубликовала журналистка Ксения Собчак.

По словам Швалагина, женщины нередко становятся причиной страданий для мужчин. Из-за их завышенных запросов совершается множество преступлений. Мужчины вынуждены устраиваться на три работы, но супруге «всегда мало». В результате здоровье мужа не выдерживает таких нагрузок.

«Давайте уточним: преступление — это выбор. Его совершает человек, и только он несет за него ответственность. Обстоятельства — максимум фон, но не оправдание», — возмутилась Собчак.

Журналистка добавила, что по фразе «я сделал это из-за тебя» можно вычислить манипулятора, который ищет соучастницу для разделения чувства вины.