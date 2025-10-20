Хор из Подольска вошел в тройку лучших на окружном этапе всероссийского фестиваля

Народный коллектив «Академический хор „Гравитация“ Культурно-просветительского центра „Дубровицы“ Подольска получил диплом лауреата III степени на окружном этапе XI Всероссийского хорового фестиваля по Центральному федеральному округу. Конкурсное прослушивание состоялось 19 октября в концертном зале Тверского музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В битве хоров в Твери приняли участие 20 коллективов из Москвы, Московской, Белгородской, Костромской, Смоленской, Владимирской, Тамбовской, Тульской и Тверской областей.

Хор из Подольска исполнили на конкурсе композиции «Богородице Дево, радуйся» Арво Пярт, «Победу» Владимира Синенко и сцену из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского.

Ранее коллектив покорил слушателей и жюри на муниципальном и областном этапе и получил заслуженный выход на всероссийский уровень. В итоге под руководством Ирины Нестеренко, хормейстера Александра Богдановича и концертмейстера Вадима Жекова получил диплом лауреата III степени.

Это крупнейший проект Всероссийского хорового общества, в котором участвуют лучшие коллективы со всей страны. Именно здесь определили тех, кто представит Центральный федеральный округ в финале Всероссийского хорового фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.