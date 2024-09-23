Холодную воду вернули жильцам дома № 18 на Юбилейном проспекте Химок

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:53

В министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поступило обращение о подтоплении подвального помещения в доме № 18 на Юбилейном проспекте в городском округе Химки. Для устранения аварии потребовалось 3 специалиста, сообщает пресс-служба ведомства.

Территориальным отделом министерства в течение часа был совершен выезд на место происшествия. По результатам выезда выдано предостережение в адрес управляющей организации МКД.

В течение 2 часов управляющей организацией были проведены работы по осушению подвала, замене участка холодного водоснабжения и приведению инженерных коммуникаций в надлежащее состояние.

На данный момент коммунальная услуга «холодное водоснабжение» предоставляется в соответствии нормативному значению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.