Холодную воду вернули жильцам дома № 18 на Юбилейном проспекте Химок
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поступило обращение о подтоплении подвального помещения в доме № 18 на Юбилейном проспекте в городском округе Химки. Для устранения аварии потребовалось 3 специалиста, сообщает пресс-служба ведомства.
Территориальным отделом министерства в течение часа был совершен выезд на место происшествия. По результатам выезда выдано предостережение в адрес управляющей организации МКД.
В течение 2 часов управляющей организацией были проведены работы по осушению подвала, замене участка холодного водоснабжения и приведению инженерных коммуникаций в надлежащее состояние.
На данный момент коммунальная услуга «холодное водоснабжение» предоставляется в соответствии нормативному значению.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.