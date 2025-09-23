Холодно и печально: четверть россиян испытывают осеннюю хандру

Сервис «Работа.ру» провел исследование, согласно которому 19% испытывают хандру с наступлением осенних холодов, 59% не отмечают никаких изменений, а 22% ожидают негативных симптомов вместе с понижением температуры, сообщает Газета.ru .

С наступлением осени более половины (54%) участников исследования указали на незначительное уменьшение энергичности и желания работать, с которым они, как правило, успешно борются. Около трети (29%) респондентов ощущают серьезное воздействие осенней депрессии, выражающееся в вялости, безразличии и сложностях с выполнением рабочих обязанностей, доходящее до мыслей о прекращении деятельности.

У 28% опрошенных наблюдается ощутимое ухудшение способности сосредотачиваться, в то время как лишь 15% почти не ощущают каких-либо перемен в своем самочувствии и продуктивности в осенние месяцы.

Что касается стимулов к работе во время осенней меланхолии, для подавляющего большинства (83%) респондентов ключевым фактором является материальная обеспеченность. Треть (33%) высоко ценят признание и положительную оценку своего труда. Возможность самостоятельно планировать время и совмещать работу с личными интересами важна для 32% участников опроса.

Продвижение по службе и реализация планов стимулируют 23% респондентов, а благоприятная атмосфера в коллективе — для 21% опрошенных.

