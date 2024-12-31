Хоккейные дни соберут любителей этого спорта на катке в Ступине

На новогодних праздниках для любителей хоккея в Ступине на катке в парке имени Николая Островского будут организованы специальные хоккейные дни. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как рассказала инспектор управления культуры и молодежной политики округа Ольга Кочергина, с такой просьбой к администрации парка обратились жители.

«В Ступине много любителей хоккея разных возрастов. И попросили выделить им отдельное время для того чтобы можно было потренироваться без оглядки на участников массовых катаний», — рассказала она.

Хоккейные дни в рамках проекта «Зима в Подмосковье» предусмотрены с 10:00 до 11:30 2 января, 4 января, 7 января.

Сеансы массового катания на катке в парке имени Николая Островского в эти дни начнутся в следующие временные интервалы: 12:00 — 13:30, 14:00 — 15:30, 16:30 — 18:00, 18:30 — 20:00, 20:30 — 22:00.

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