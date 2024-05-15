Хоккейную коробку обновили в поселке дома отдыха «Огарево» Одинцовского округа

В поселке дома отдыха «Огарево» в Одинцовском округе обновили хоккейную площадку: на объекте заменили резиновое покрытие, нанесли разметку и установили новое спортивное оборудование. Все работы выполнялись из внебюджетных источников. Качество модернизации проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Объект очень популярный: здесь занимаются спортом жители, делают гимнастику участники клуба «Активное долголетие», играют в волейбол сотрудники пожарно-спасательной части. Со временем резиновое покрытие пришло в негодность. Подрядная организация демонтировала разрушившиеся участки, заделала выявленные дефекты и на всей площади хоккейной коробки — 665 кв. метров — уложила новый слой покрытия. Его толщина — почти 1,5 см. Также на объекте нанесли разметку, установили новые баскетбольные кольца, ворота и сетку для волейбола», — сообщил Иванов.

Глава Одинцовского округа также осмотрел новый воркаут, который обустроили по соседству с хоккейной коробкой. Здесь установили 4 гимнастических комплекса, лавочки, урны и уложили 45 кв. метров резинового покрытия.

В ходе инспекции Андрей Иванов пообщался с жителями поселка и взял в работу их обращения. Одно их них касалось внесения на одну из плит памятника-мемориала погибшим землякам на Рублево-Успенском шоссе фамилий ветеранов, которые участвовали в Великой Отечественной войне и в мирное время проживали на территории поселка.

Андрей Иванов поручил подготовить проект нового памятника, который можно будет добавить в существующий мемориальный комплекс. Также муниципалитет подготовит обращение в адрес «Почты России» по поводу нехватки кадров в почтовом отделении поселка Усово-Тупик и проработает вопрос благоустройства пешеходной дорожки в районе Огаревского шоссе.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.