Ходорковского* могут проверить на финансирование терроризма

Бизнесмену Михаилу Ходорковскому* может быть предъявлено обвинение по статье УК РФ о финансировании терроризма, сообщает RT .

От имени организации Ходорковского* «Открытая Россия»** спонсировались YouTube-блогеры, которые поддерживали «премьер-министра» террористической организации «Чеченская республика Ичкерия»*** Ахмеда Закаева****. Генпрокуратура РФ предъявляла Закаеву**** обвинения в организации преступной группы, а также в совершении террористических преступлений. С 2002 года он проживает в Великобритании, где также находится и сам Ходорковский*.

«В софинансировании проекта принял участие Кристионас Кучинскас, представлявшийся менеджером „Открытой России“**», — поделилась журналистка Инна Курочкина, ведущая канала Ichkeria News**. Она более 20 лет живет в Праге и является помощницей и представительницей Закаева****.

По ее словам, «Открытая Россия»** спонсировала передачу, после чего внезапно отказалась от этой затеи по неизвестным причинам. Главред портала Prigovor.ru Сергей Соколов предположил, что Ходорковский* оценил риски и понял, что сотрудничество с террористами навредит его репутации, дискредитирует его среди лояльных оппозиционных групп и ударит по его международному бизнесу.

Действия финансового менеджера Кучинскаса также могут послужить поводом для начала проверки в рамках уголовного дела.

Юрист, бывший следователь МВД Иван Соловьев считает, что в отношении Ходорковского* могут провести проверку по статье 205.1 УК РФ за финансирование террористической деятельности.

* Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ

** Физлица и организации, признанные нежелательными в РФ

*** Организация «Кабинет министров Чеченской республики Ичкерия» признана террористической в РФ

**** Внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ