Ходили в школу грязными: в Новокузнецке детей изъяли из неблагополучной семьи

В Новокузнецке троих детей изъяли из семьи и поместили в приют после проверки условий жизни. Историю обсудили в эфире федерального телеканала, сообщает Сiбдепо .

Скандал вокруг семьи разгорелся после выхода телешоу, где рассказали о быте детей. По данным программы, школьники приходили на занятия грязными и боялись спать по ночам из-за тараканов в квартире.

Тетя детей Оксана в студии сообщила, что племянники — Анастасия, Кристина и Сергей — могли оставаться у нее, но возвращались к родителям. Сейчас всех троих изъяли из семьи.

«Муж пришел домой, но с другом выпил, я выпила 0,5 пива. У нас было чисто, еда приготовлена. Дети были на тренировке, сын гулял. Дома никого не была. Когда органы опеки пришли — детей дома не было. Забрали, потому что мой муж Сергей начал ругаться с органаими опеки. Приехала Росгвардия и забрали детей», — рассказала мать Екатерина.

В эфире также заявили, что семья тратила детские пособия на алкоголь и имела долги в магазине. Оксана обратилась в приют в первый же день, однако эксперты усомнились, что она сможет оформить опеку: у нее двое своих детей и есть сложности с подтверждением родства.

Матери рекомендовали пройти лечение, оформить доверенность и найти работу, чтобы избежать передачи детей в детский дом.

