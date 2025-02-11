Ход ремонта детского сада № 22 проверили в Долгопрудном

В Долгопрудном продолжаются строительство и капитальный ремонт сразу нескольких социальных объектов. Один из них — детский сад № 22 «Родничок» (ул. Октябрьская, д. 16а). Ход ремонта учреждения образования сегодня, 11 февраля, проконтролировал глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин, сообщает пресс-служба администрации округа.

Детский сад рассчитан на 5 групп, включая одну ясельную. Двухэтажное здание было построено в 1964 году.

Как сообщил представитель подрядчика, обследование показало, что фундамент и корпус здания в отличном состоянии. В настоящее время на объекте трудятся 17 рабочих. Сейчас ведутся демонтажные работы в соответствии с графиком. Сдача объекта по контракту запланирована на конец сентября 2025 года, но строители обещают завершить ремонт в августе, чтобы успеть к началу нового учебного года.

«На сегодняшний день есть уверенность, что строители выполнят свои обязательства в плановые сроки», — сказал по итогу рабочего выезда Роман Истомин.

Работы по капитальному ремонту здания детского сада № 22 проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.