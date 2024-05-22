Ход работ по рекультивации бывшего полигона в Раменском проверила областная комиссия

Сегодня состоялась проверка, выездное заседание на территории провели врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев и представители Комитета по имущественным отношениям, природоиспользованию и экологии Московской областной Думы и Министерства экологии и природоиспользования Московской области.

Сегодня проводятся работы по сбору, транспортировке и обезвреживанию фильтрата, устройство защитного экрана (укладка потенциально плодородного слоя), вертикальная планировка в границах полигона, а также укрепление откосов и площадок растительным грунтом.

Подрядной организации предстоит провести мероприятия по посеву газона, по устройству системы газосборных скважин глубиной 10 м в количестве 14 шт., и глубиной 5 м в количестве 18 шт., также будут проведены работы по установке ограждения вокруг тела полигона, установке камер «Безопасный регион» в количестве 19 штук, организовать систему наружного освещения, установку КПП.

Выездное заседание показало: все в штатном режиме, даже с опережением графика.

Рекультивация проводится в рамках реализации Федерального проекта «Чистая страна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.