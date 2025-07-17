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Ход благоустройства двора в Долгопрудном оценили на областном уровне

12 дворовых территорий в этом году будут отремонтированы в Долгопрудном. Сейчас работы идут во дворе дома № 55, к. 2, по Московскому шоссе. Ход ремонта 16 июля проверил замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время на объекте проведено асфальтирование дворового проезда, тротуара, в работе находятся входные группы к подъездам — общая площадь покрытия 2 тыс. 163 кв. м.

«Подрядчик выполняет работы качественно. Замечание по высоте бордюра — необходимо понижение для маломобильных групп населения — будет устранено. 17 июля начинаются ремонты сразу по пяти адресам. Все дворы должны быть завершены к 15 августа», — отметил Всеволод Волосевич.

Он также пояснил, что контроль за качеством и сроками выполнения работ ведется на всех стадиях реализации программы. За каждым объектом закреплены ответственные лица, этапы работ подрядчик обязан фиксировать в Системе контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), оценку проводят специализированные организации.

С полным списком дворов, подлежащих благоустройству в 2025 году, можно ознакомиться на сайте администрации Долгопрудного по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.

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