Хоббидоггинг: в Германии проводят соревнования вымышленных собак

Увлечение хоббихорсингом — прогулки в парках с поводками без собак — осталось в прошлом. На смену ему пришел хоббидоггинг — новый тренд, зародившийся в Германии, где владельцы выдуманных собак проводят для «питомцев» тренировки и соревнования, пишет Mash .

Осенью 2025 года в Германии появился новый тренд, который стремительно набирает обороты, — хоббидоггинг. В стране уже организуют публичные тренировки и состязания по этому виду «спорта».

Суть свежего увлечения заключается в имитации выгула собаки: человек с поводком ведет себя так, словно рядом с ним находится невидимый питомец, отдает команды и всячески демонстрирует его присутствие.

Пользователи соцсетей шутят о том, что осеннее обострение у многих прошло не совсем гладко, однако психотерапевты успокаивают: такое поведение абсолютно нормально и помогает некоторым их пациентам справляться с психологическими травмами и восстанавливаться.

Ранее в соцсетях распространялся новый тренд — выгуливание невидимых собак на поводке. В народе это явление прозвали хоббидоггингом. В материале РИАМО разобрались, опасно ли это увлечение и что вообще из себя представляет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.