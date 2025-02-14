Хобби и тренинги: психолог рассказала, где женщинам 35+ искать любовь

Психолог Виктория Власова заявила, что на сегодня сайты знакомств — не единственный и далеко не лучший способ найти себе пару, особенно для женщин старше 35 лет, сообщает «ФедералПресс» .

«Женщины делятся скриншотами анкет мужчин с сайтов знакомств: им 40–50, но выглядят они так, будто жизнь их сильно потрепала. Вопрос возникает сам собой — почему мужчины так быстро теряют привлекательность?» — рассказала специалист про набирающий в Сети популярность тренд.

По ее словам, помимо приложений и сайтов, есть несколько способов удачно познакомиться: клубы по интересам и хобби, образовательные мероприятия, социальные сети, нетворкинг и работа.

Мужчины и женщины в России по-разному относятся к возрастным изменениям и внешности. У представителей сильного пола не всегда есть стремление ухаживать за собой, они хуже следят за питанием и часто занижают свой возраст на сайтах знакомств. Но мир точно намного больше одной страницы в Интернете, заключила эксперт.