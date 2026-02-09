Хирург допустила, что Павел Прилучный изменился благодаря «уколам красоты»

Пластический хирург Софья Абдулаева высказала предположение, что изменения во внешности Павла Прилучного могут быть результатом косметологических процедур. Она отметила, что у актера теперь более острый подбородок и расслабленный лоб, сообщает Газета.ru .

Проанализировав свежие фотографии артиста, которые вызвали слухи о пластических операциях, Абдулаева подтвердила, что Прилучный действительно выглядит иначе, чем ранее. Тем не менее, хирург не исключает, что достигнутый эффект мог быть обусловлен удачным освещением или обработкой снимков с помощью искусственного интеллекта.

«Первое, что бросается в глаза, это изменения черт нижней трети лица, стал более заостренным подбородок. У него в принципе очень правильные, красивые мужские черты, но вот такого острого подбородка у него не было. Плюс сам по себе угол нижней челюсти стал более выдающийся. Это можно сделать филлерами обычными, липофилингом или имплантами. Имплант отливается специально под определенного человека. Сейчас 3D-модели существуют, которые позволяют нам добиться индивидуального подхода к каждому пациенту. Еще лоб у него достаточно хорошо расслаблен. Может быть, там ботулотоксин либо уколы красоты какие-то имели место быть. Скулы можно сделать с помощью жира и того же филлера», — рассказала врач.

Она полагает, что для более точной оценки изменений во внешности Прилучного потребуется изучение новых фотографий. Сам актер от комментариев воздерживается.

Вероятность того, что это просто искусно отретушированное фото, превышает 80%, однако Абдулаева допускает возможность косметологического вмешательства или пластической операции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.